Экономика
REGNUMЖильё в России может подорожать на четверть
Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия». Возможное повышение цен эксперты издания в первую очередь связывают с уходом с рынка мелких фирм и высокой кредитной ставкой для застройщиков.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известиявчера в 16:01
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