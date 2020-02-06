Экономика

REGNUMREGNUMЖильё в России может подорожать на четверть

Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия». Возможное повышение цен эксперты издания в первую очередь связывают с уходом с рынка мелких фирм и высокой кредитной ставкой для застройщиков.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

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В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русскомвчера в 21:27

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ruвчера в 17:09

«Известия»: жилье может подорожать на четверть

РИА Новостивчера в 20:53

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

РБКвчера в 19:32

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
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Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

RT на русском 01:02
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Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб российских «Солнцепеков»

Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», произведенных в рамках учений в Ленинградской области.
Военное дело вчера в 00:09
Происшествия

15 солдат пострадали в ДТП в Иерусалиме

Известия 00:43
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Происшествия

При жесткой посадке Boeing в Стамбуле погибли три человека

Авария в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, произошедшая вечером 5 февраля, унесла жизни трех человек - они погибли при жесткой посадке авиалайнера Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Российская газета 00:50
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Происшествия

Четырех сотрудников московского детсада уволили после побега ребенка

Мальчик преодолел около трех километров в поисках родителей. Малыш сбежал из детсада в Ангеловом переулке во время тихого часа 5 февраля.
Вести.Ru 02:20
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет с Финляндией на Евротуре

Сегодня в Хельсинки сборная России в выставочной игре третьего этапа Евротура сыграет против Финляндии.
ГЛАС.RU 00:17
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Общество

Путин разрешил отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами

Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Lenta.ru 01:48
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
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Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
REGNUM 01:49
Общество

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК вчера в 21:00
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Экономика

В Австрии раскрыли сумму вложений в «Северный поток-2» в 2019 году

Европейские партнеры – британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall – в общей сложности финансируют проект на 50%, то есть вкладывают до 950 миллионов евро каждый.
Радио Sputnik 02:13
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Наука

На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров

Американские ученые обнаружили на Аляске самый полный скелет талаттозавра.
РИА Новости вчера в 09:05
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

МК-Спорт 04 февраля в 10:48
Происшествия

В Сирии погибли бойцы спецназа ФСБ

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
9111.ru 03 февраля в 05:11
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5

Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.
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