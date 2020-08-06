Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента
Смотрите также
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»
Взрыв в Бейруте случайно попал на свадебное видео невесты
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов
Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Microsoft хочет купить сервис TikTok за $30 млрд
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на пост главы Хабаровского края
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
ЛДПР намерена обжаловать решение суда об аресте Фургала
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
«Норникель» еще не начал возмещать ущерб от ЧП под Норильском
В случае, если с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы»В источнике
С чего всё началось
ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом
ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом, - сообщил в эфире "Эха Москвы" Владимир Жириновский.
Эхо Москвы05:35
Подробнее о событии