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URA.Ru
URA.Ru

Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента

В случае, если с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы»В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом

ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом, - сообщил в эфире "Эха Москвы" Владимир Жириновский.
Эхо Москвы05:35
Подробнее о событии
EastRussia

ЛДПР включит Фургала в список кандидатов на выборы в Госдуму

EastRussia06:19
Хабаров.today

ЛДПР может поставить Сергея Фургала во главе партийного списка на выборах в Госдуму

Хабаров.today05:10
URA.Ru

Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента

URA.Ru04:32
Фонтанка.Ру

Жириновский пообещал оставить Фургала в партии при плохом исходе, а при хорошем — выдвинуть в кандидаты на пост президента России

Фонтанка.Ру04:57
ТАСС

Жириновский допустил выдвижение Фургала на выборах в Думу, если экс-губернатора оправдают

ТАСС04:53
Эхо Москвы

ЛДПР предлагала Добровинскому стать адвокатом экс-губернатора Фургала

Эхо Москвы04:35
Накануне.Ru

ЛДПР может выдвинуть Фургала кандидатом в президенты в 2024 году - Жириновский

Накануне.Ru05:10

СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29
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Кашшаи: на рейтинге арбитров будут основываться назначения на матчи РПЛ

Новый рейтинг арбитров позволит решать вопрос назначения на матчи Российской премьер‑лиги (РПЛ) в будущем сезоне, сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи.
РИА Новости06:44

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости05:31

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Microsoft хочет купить сервис TikTok за $30 млрд

Американская корпорация Microsoft готова купить китайскую социальную сеть TikTok в ценовом диапазоне от 10 до 30 миллиардов долларов, пишет телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.
Live2402:40
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