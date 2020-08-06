Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента

В случае, если с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы»