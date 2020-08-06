Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента
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В случае, если с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы»В источнике
С чего всё началось
ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом
ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом, - сообщил в эфире "Эха Москвы" Владимир Жириновский.
Эхо Москвы05:35
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