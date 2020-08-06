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URA.Ru
URA.Ru

Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента

В случае, если с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы»В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом

ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом, - сообщил в эфире "Эха Москвы" Владимир Жириновский.
Эхо Москвы05:35
Подробнее о событии
ТАСС

Жириновский допустил выдвижение Фургала на выборах в Думу, если экс-губернатора оправдают

ТАСС04:53
Хабаров.today

ЛДПР может поставить Сергея Фургала во главе партийного списка на выборах в Госдуму

Хабаров.today05:10
Фонтанка.Ру

Жириновский пообещал оставить Фургала в партии при плохом исходе, а при хорошем — выдвинуть в кандидаты на пост президента России

Фонтанка.Ру04:57
EastRussia

ЛДПР включит Фургала в список кандидатов на выборы в Госдуму

EastRussia06:19
Эхо Москвы

ЛДПР предлагала Добровинскому стать адвокатом экс-губернатора Фургала

Эхо Москвы04:35
Znak.com

Жириновский пообещал не исключать Фургала из ЛДПР и выдвинуть его на выборы президента

Znak.com04:10
URA.Ru

Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента

URA.Ru04:32

Рекомендации для отсрочки болезни Альцгеймера дал невролог

Старший научный сотрудник Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Элен Мхитарян рассказала о том, как можно избежать раннего появления болезни Альцгеймера.
Live2411:49
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ07:32
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
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Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Минск признает Южную Осетию

Как рассказал Лукашенко, в 2008 году верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, который до этого занимал должность генсека НАТО, обратился к нему с просьбой не признавать Южную Осетию.
News.ru12:52