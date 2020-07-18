Политика
BFM.ruЖириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник. Об этом сообщил «Комсомольской правде» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик утверждает, что именно в понедельник Владимир Путин подпишет соответствующий указ.
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Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правда08:04
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Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора
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