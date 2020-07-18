Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?

с чего всё началось

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник. Об этом сообщил «Комсомольской правде» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик утверждает, что именно в понедельник Владимир Путин подпишет соответствующий указ.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.

Политика Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе. 37

Общество ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. 134

Фигурное катание Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.

Политика Топ-менеджер крупнейшей немецкой компании мог сбежать в Белоруссию Ряд детективных платформ попытались разыскать топ-менеджера. Они выяснили, что следы могут вести в Белоруссию.

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 14

Гаджеты NVIDIA представила новый «творческий» драйвер Studio 451.77 Пришло время запуска новой версии такого драйвера — NVIDIA Studio 451.77.

Футбол Капитана «Валенсии» Парехо выставили на трансфер 31-летнего игрока выставили на трансфер, сообщает AS. Парехо назвал условия, при которых он будет готов покинуть «Валенсию».

Футбол ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.

Общество В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи» В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»

Футбол Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 99

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 47