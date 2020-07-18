Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?

с чего всё началось

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник. Об этом сообщил «Комсомольской правде» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик утверждает, что именно в понедельник Владимир Путин подпишет соответствующий указ.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 92

Футбол «Зенит» хочет приобрести игрока «Портимоненсе» Петербургский "Зенит" хочет приобрести игрока португальского "Портимоненсе" Виллиана, сообщает O Jogo.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

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Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 293

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Здоровье В некоторых регионах ситуация с COVID-19 остается сложной По данным оперштаба, количество новых заболевших COVID-19 в Москве снижается в среднем на 15% каждую неделю.

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