Политика
BFM.ruЖириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник. Об этом сообщил «Комсомольской правде» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик утверждает, что именно в понедельник Владимир Путин подпишет соответствующий указ.
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с чего всё началось
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правда08:04
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Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора
Комсомольская правда12:58
«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске
Радио Комсомольская правда07:01
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Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Футбол
«Зенит» хочет приобрести игрока «Портимоненсе»
Петербургский "Зенит" хочет приобрести игрока португальского "Портимоненсе" Виллиана, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 14:31
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Коммерсантъ 10:41
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
Похоже, что маршрутизатор в нашей глобальной магистрали объявил неверные маршруты и привел к недоступности некоторых частей сети.
ИА Красная Весна 01:53
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
Лайнер «Князь Владимир» не сможет покинуть порт Сочи
Роспотребнадзор не выдал разрешение лайнеру «Князь Владимир» на выход из порта по круизному маршруту.
Южный Федеральный 12:50
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына
Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными.
ГлобалМСК.ру 11:13
Музыка
На форум «Таврида» в Крым съедутся 150 российских музыкантов
Московский Комсомолец 03:00
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Армия и оружие
Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана
Avia.pro 16 июля в 18:35
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Здоровье
В некоторых регионах ситуация с COVID-19 остается сложной
По данным оперштаба, количество новых заболевших COVID-19 в Москве снижается в среднем на 15% каждую неделю.
Вести.Ru 13:06
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro получил MIUI 12
Стабильную версию новой прошивки получили смартфоны Xiaomi Mi 9T Pro в Европе.
Evo-rus.com 16 июля в 01:15
Политика
Три страны ЕС допустили введение санкций за поставки оружия в Ливию
Возможность введения санкций будет рассмотрена, если продолжатся нарушения оружейного эмбарго в отношении Ливии по морю, суше и воздуху, говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Италии и Франции.
Политика Сегодня 13:46
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Политика
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией
Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
РИА Новости 14:21
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле, выступавший в нынешнем сезоне за московский "Спартак", объявил о завершении профессиональной карьеры.
РИА Новости вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26