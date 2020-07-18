Политика

BFM.ruBFM.ruЖириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник. Об этом сообщил «Комсомольской правде» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик утверждает, что именно в понедельник Владимир Путин подпишет соответствующий указ.
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