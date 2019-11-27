Политика
РИА НовостиЖириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны". Об этом политик заявил, комментируя текущее отношение Дональда Трампа к Украине.
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России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.РБКвчера в 23:24
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