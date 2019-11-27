с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны". Об этом политик заявил, комментируя текущее отношение Дональда Трампа к Украине.

Интернет Востребованная функция появится в WhatsApp Один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp тестирует новую функцию.

Общество В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

Общество В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Спорт WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Спорт Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру Прыгун в воду отстранен за пропуск допинг-тестов Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина Илья Захаров отстранен от соревнований на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

Происшествия Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Экономика Часть россиян оставят без пенсии Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).