Политика
Lenta.ruЖириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.
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Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить.
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