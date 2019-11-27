с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

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