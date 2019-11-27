Политика

Lenta.ruLenta.ruЖириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.
Читать в источнике
Комментировать473
с чего всё началось
России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter
 лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
РБКвчера в 23:24

Подробнее о событии

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Москва 2402:37

Жириновский пригрозил уничтожить Украину

Свободная Пресса25 ноября в 05:03

Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года

RT на русскомвчера в 23:15

Жириновский назвал условия уничтожения Украины

URA.Ruвчера в 21:32

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

РИА Новостивчера в 18:19

Жириновский допустил «превентивное уничтожение» Украины Россией

РБКвчера в 23:24

Жириновский не исключил превентивного уничтожения Россией Украины

SM News25 ноября в 04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия

Сторонника террористической организации ИГИЛ задержали в Иркутске

В Иркутске задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который входил в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и совершал преступления на территории областного центра.
ИА Альтаир 03:00
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Шоу-бизнес

Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу

Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
7Дней.ру вчера в 06:00
Общество

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Российская газета 03:12
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Шоу-бизнес

«Он лжец»: Жених Евгении Феофилактовой оказался женатым мужчиной

Ведь мусульманские мужчины как известно очень строго относятся к своим женщинам, если у них - иная.
Bimru.ru 02:49
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

Ведомости 01:38
Политика

Главком ВМФ России встал у портрета разгромившего русский флот адмирала

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сфотографировался на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов.
Lenta.ru вчера в 20:33
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Здоровье

Педиатр рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка

Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста.
Москва 24 03:34
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга

Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.
ЗакC.Ру 03:25
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Экономика

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

В России созданы беспилотники для борьбы с вражескими дронами

REGNUM 01:50
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Общество

Компанию Boeing лишили права выдавать сертификаты на 737 MAX

В письме, адресованном FAA компании Boeing, сказано, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".
Газета.Ru 00:22
Происшествия

Иркутский школьник помог спасти 9-летнюю девочку от похитителя

ИрСити вчера в 03:01
Авто

Начались продажи нового кроссовера Kia KX3

Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Новые автомобили вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное