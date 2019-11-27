Политика
Lenta.ruЖириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.
Читать в источнике
Оценить348
с чего всё началось
России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.РБКвчера в 23:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Происшествия
Сторонника террористической организации ИГИЛ задержали в Иркутске
В Иркутске задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который входил в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и совершал преступления на территории областного центра.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Шоу-бизнес
Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу
Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
Общество
В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой
В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Общество
Треть россиян отказались переходить на фриланс
В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
Шоу-бизнес
«Он лжец»: Жених Евгении Феофилактовой оказался женатым мужчиной
Ведь мусульманские мужчины как известно очень строго относятся к своим женщинам, если у них - иная.
Политика
Главком ВМФ России встал у портрета разгромившего русский флот адмирала
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сфотографировался на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Здоровье
Педиатр рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка
Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга
Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Компанию Boeing лишили права выдавать сертификаты на 737 MAX
В письме, адресованном FAA компании Boeing, сказано, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".
Происшествия
Иркутский школьник помог спасти 9-летнюю девочку от похитителя
Авто
Начались продажи нового кроссовера Kia KX3
Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.