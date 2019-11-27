с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Спорт Новый глава WADA высказался о возможных санкциях в отношении России Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, высказал мнение о возможных санкциях в отношении России.

Политика В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.

Армия и оружие Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Политика Россия предложила США продлить Договор о СНВ на пять лет Министерство иностранных дел России заявило о том, что Россия сделала предложение Соединенным Штатам о продлении Договора о СНВ на пять лет.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину.

Общество Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Шоу-бизнес Евгения Огурцова вышла замуж в третий раз Евгения Огурцова сообщает о том, что она вышла замуж в третий раз после тяжелого развода.

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Футбол «Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером» В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.

Гаджеты Эксперты под рентгеном изучили Smart Battery Case для iPhone 11 Частная компания-помощник в ремонте iFixit изучила чехол Smart Battery Case, предназначенный для защиты и подзарядки iPhone 11.

Фигурное катание Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Общество В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.

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Общество Россиянам напомнили о приближении двух двухдневных рабочих недель Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится у россиян до пятницы, 10 января.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro появится в России без сервисов Google Компания Huawei выпустит в России свой смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google.

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