Политика
Lenta.ruЖириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.РБКвчера в 23:24
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Новый глава WADA высказался о возможных санкциях в отношении России
Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, высказал мнение о возможных санкциях в отношении России.
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В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией
Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.
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Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Политика
Россия предложила США продлить Договор о СНВ на пять лет
Министерство иностранных дел России заявило о том, что Россия сделала предложение Соединенным Штатам о продлении Договора о СНВ на пять лет.
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Происшествия
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
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Вести ФМ 25 ноября в 12:14
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину.
ТАСС 05:28
Общество
Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет
Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Накануне.Ru 03:19
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Евгения Огурцова вышла замуж в третий раз
Евгения Огурцова сообщает о том, что она вышла замуж в третий раз после тяжелого развода.
Дни24 вчера в 10:54
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Интерфакс 04:30
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
Единоборства
Фергюсон высказался о чемпионском бое с Нурмагомедовым
Sputnik Таджикистан 05:20
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Гаджеты
Эксперты под рентгеном изучили Smart Battery Case для iPhone 11
Частная компания-помощник в ремонте iFixit изучила чехол Smart Battery Case, предназначенный для защиты и подзарядки iPhone 11.
Актуальные Новости 03:18
Кино
Придется попрощаться с Вином Дизелем? «Форсаж 10» может стать последним
Согласно источнику, «Форсаж 10» обещает стать последним фильмом серии.
Popcornnews.ru 05:00
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Спорт-Экспресс вчера в 06:33
Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
AstroNews.ru вчера в 10:13
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество
Россиянам напомнили о приближении двух двухдневных рабочих недель
Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится у россиян до пятницы, 10 января.
Lenta.ru 05:07
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro появится в России без сервисов Google
Компания Huawei выпустит в России свой смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google.
RuNews24.ru вчера в 17:57
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:49
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19