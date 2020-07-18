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РБК
РБК

Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В источнике
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Радио Комсомольская правда

Хабаровчане прошли шествием по улицам города, ученые выяснили как COVID-19 поражает организм

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда08:04
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Комсомольская правда

Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора

Комсомольская правда12:58
Вести.Ru

Названы сроки назначения врио главы Хабаровского края

Вести.Ru12:40
URA.Ru

Жириновский раскрыл, когда назначат врио главы Хабаровского края

URA.Ru11:29
Lenta.ru

Жириновский назвал дату назначения преемника Фургала

Lenta.ru12:02
РБК

Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края

РБК11:57
Коммерсантъ

Жириновский ожидает выхода указа о врио главы Хабаровского края до 21 июля

Коммерсантъ12:23
Радио Комсомольская правда

«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске

Радио Комсомольская правда07:01

Обновление MIUI 12 принесет на смартфоны Xiaomi уникальную функцию

Чего ждать Пообщавшиеся с тестирующими прошивку пользователями репортеры издания XiaomiToday заявляют о появлении в MIUI 12.1 новых сканеров для снятия отпечатков пальцев; дополнительной защиты от любителей подглядывать за вводом пароля (цифры на экране будут время от времени меняться местами); улучшений в приложении «Погода»; усовершенствований в опции «Всегда на дисплее» (Always On Display).
Srnskвчера в 11:05

Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) выразил мнение, что отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за телефонного розыгрыша польского президента Анджея Дуды является попыткой скрыть непрофессионализм руководства министерства иностранных дел этой республики.
Взгляд.ру22:21
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Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»

Москва, 18 июля 2020, 18:31 — REGNUM 18-летний полузащитник «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в московском «Локомотиве», заявил бывший вице-президент «железнодорожников».
REGNUM11:31

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском06:11
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В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости01:53
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