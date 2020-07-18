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Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В источнике
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