Обновление MIUI 12 принесет на смартфоны Xiaomi уникальную функцию

Чего ждать Пообщавшиеся с тестирующими прошивку пользователями репортеры издания XiaomiToday заявляют о появлении в MIUI 12.1 новых сканеров для снятия отпечатков пальцев; дополнительной защиты от любителей подглядывать за вводом пароля (цифры на экране будут время от времени меняться местами); улучшений в приложении «Погода»; усовершенствований в опции «Всегда на дисплее» (Always On Display).