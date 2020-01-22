Политика

Мой БрянскМой БрянскЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение нового типа коронавируса в Китае провокацией США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его встречу со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций.
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с чего всё началось

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
РИА Новости06:36

Подробнее о событии

Жириновский увидел руку США в панике из-за коронавируса

Телеканал 360°13:00

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

РИА Новости06:36

Жириновский объявил китайский коронавирус провокацией США

Lenta.ru11:25

Жириновский назвал китайский коронавирус очередной провокацией США

Политическая Экспертиза09:39

Жириновский заподозрил США в распространении коронавируса

Накануне.Ru13:16

В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе

Агентство Москва22 января в 04:17

Жириновский считает новый коронавирус провокацией для заработка миллиардов

REGNUM22 января в 04:12
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Газета.Ru 12:23
Происшествия

В Турции возросло число погибших при землетрясении

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:07
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Газета.Ru 11:11
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Коммерсантъ 13:12
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Astera 23 января в 06:30
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Общество

В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
РИА Новости 04:17
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

REGNUM 10:32
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости 12:50
Наука

Грунтовые протисты оказались похожи на Пакмана

Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
Naked Science 12:38
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвёртыми в смешанной эстафете на КМ

News.ru 10:19
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

News.ru 07:53
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото ее сына от Кончаловского

Младший Петр сам не стремится оказаться в объективе родителей или прессы. Все же Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram фото сына.
Lisa.ru 08:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении поправку к Конституции

Ранее «Живая Кубань» писала, что Путин внес в парламент проект закона о поправках к Конституции.
Живая Кубань 23 января в 04:33
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa 10:48
Политика

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой.
Известия вчера в 08:04
Происшествия

В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков

Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.
РИА Новости 11:16
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК вчера в 18:46
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»

Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».
Евро-футбол.ру 06:56
Здоровье

Уральские ученые предложили препарат против коронавируса

Владимир Русинов отмечает, что триазавирин может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов.
Портал Поиск 23 января в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
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