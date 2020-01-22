Политика
Мой БрянскЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение нового типа коронавируса в Китае провокацией США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его встречу со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.РИА Новости06:36
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В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе
Агентство Москва22 января в 04:17
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Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Политика
В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Общество
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Футбол
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Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Наука
Грунтовые протисты оказались похожи на Пакмана
Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото ее сына от Кончаловского
Младший Петр сам не стремится оказаться в объективе родителей или прессы. Все же Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram фото сына.
Политика
Госдума приняла в первом чтении поправку к Конституции
Ранее «Живая Кубань» писала, что Путин внес в парламент проект закона о поправках к Конституции.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Политика
Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой.
Происшествия
В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков
Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»
Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».
Здоровье
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса
Владимир Русинов отмечает, что триазавирин может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов.