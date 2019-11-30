Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
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Владимир Жириновский
Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова.
— Владимир ЖириновскийРИА Новости вчера в 17:53

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