Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова.

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