Политика
ИзвестияЖириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Читать в источнике
Оценить
Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Армия и оружие
Донбасс: «всушника» из 10-й горно-штурмовой бригады сразила пуля снайпера
Вчера на Донбассе погиб 26-летний «всушник» из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Алексей Капустян.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Экономика
Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Армия и оружие
Ереван обвинил Баку в умышленном нарушении режима прекращения огня
Азербайджан умышленно нарушил режим прекращения огня, говорится в распространенном МИД Армении заявлении.
Политика
КПРФ отменила круглый стол с Навальным в Мосгордуме и объяснила почему
Круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, и на который был приглашен Алексей Навальный, был отменен главой фракции КПРФ Николаем Зубрилиным 29 ноября, передает «Коммерсантъ».
Футбол
Медведев рассказал о футбольной войне между «Зенитом» и «Спартаком»
«Спартак» занимает шестое место с 22 очками. Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
Хоккей
Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной команды.
Здоровье
Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Здоровье
Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября
Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Технологии
Первый рейд появился в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Компания Ubisoft добавила первый рейд «Проект „Титан“» в многопользовательский тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".