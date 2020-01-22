Политика

Мой БрянскМой БрянскЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение нового типа коронавируса в Китае провокацией США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его встречу со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций.
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с чего всё началось

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
РИА Новости06:36

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Жириновский заподозрил США в распространении коронавируса

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Жириновский объявил китайский коронавирус провокацией США

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В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе

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Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

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Политическая Экспертиза09:39

Жириновский считает новый коронавирус провокацией для заработка миллиардов

REGNUM22 января в 04:12
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В аэропорту Петербурга застрелили собаку

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В Сызрани женщины начали рожать... стоя!

КТВ-Луч 02:54
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16-ядерный российский процессор «Эльбрус-16С» выйдет в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
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Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
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Происшествия

Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Коммерсантъ 14:33
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна 02:44
Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате Европы

Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
РБК 11:07
Происшествия

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:47
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru 12:19
Происшествия

В Казахстане возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами

Lenta.ru 13:53
Футбол

«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче

"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана.
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Спорт

Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы

Сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале женского чемпионата Европы, завоевав серебро.
Коммерсантъ 14:09
Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
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Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

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Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 12:07
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
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Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
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Обезжиренная диета не увеличивает продолжительность жизни

Диета с низким содержанием жира не гарантирует увеличения продолжительности жизни. Также не несет пользы и низкоуглеводный рацион.
Что происходит 22 января в 09:06
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Эриксен станет 2-м в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А

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Политика

Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и КНР

Помощник Президента РФ Максим Орешкин прокомментировал торговое соглашением между США и Китаем, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 06:20
Политика

По мнению Сатановского, Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение

В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
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Общество

Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Российская газета вчера в 10:32
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Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
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Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
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Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
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