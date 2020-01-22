Политика
Мой БрянскЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение нового типа коронавируса в Китае провокацией США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его встречу со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.РИА Новости06:36
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В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе
Агентство Москва22 января в 04:17
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16-ядерный российский процессор «Эльбрус-16С» выйдет в 2022 году
Политика
Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
Происшествия
Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана
Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате Европы
Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
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В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Футбол
«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче
"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана.
Спорт
Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы
Сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале женского чемпионата Европы, завоевав серебро.
Культура
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года
Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Здоровье
Обезжиренная диета не увеличивает продолжительность жизни
Диета с низким содержанием жира не гарантирует увеличения продолжительности жизни. Также не несет пользы и низкоуглеводный рацион.
Политика
Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и КНР
Помощник Президента РФ Максим Орешкин прокомментировал торговое соглашением между США и Китаем, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
По мнению Сатановского, Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение
В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Политика
Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса
С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.