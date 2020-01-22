Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".
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с чего всё началось

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
РИА Новости06:36

Подробнее о событии

Жириновский назвал китайский коронавирус очередной провокацией США

Политическая Экспертиза09:39

Жириновский считает новый коронавирус провокацией для заработка миллиардов

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В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе

Агентство Москва22 января в 04:17

Жириновский предложил обезопасить Госдуму от нового вида пневмонии

Накануне.Ru22 января в 04:07

Жириновский объявил китайский коронавирус провокацией США

Lenta.ru11:25

Жириновский назвал коронавирус очередной провокацией

SM News22 января в 04:25

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

РИА Новости06:36
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Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

REGNUM 10:32
Здоровье

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Известия 04:08
Происшествия

В Германии расстреляли шесть человек

В результате по меньшей мере шесть человек погибли.
Труд вчера в 08:57
Происшествия

На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку

Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИА Новости 08:47
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 09:11
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Коммерсантъ 11:09
Политика

Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Газета.Ru 11:32
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Политика

В Кремле заявили о неизвестных подробностях помилования Ходорковского

Rambler News Service вчера в 06:07
Хоккей

«Спартак» дома обыграл «Трактор»

«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 11:14
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости вчера в 14:55
Футбол

Сарри: «Работа в „Ювентусе“ может стать для меня последней»

Работа в «Ювентусе» может стать для меня последней. Посмотрим, сколько энергии у меня останется.
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Спорт

Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира

В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.
РИА Стрела 07:50
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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
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Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован»

Евро-футбол.ру 06:19
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
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Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Общество

Путин выразил соболезнования Эрдогану

Президент России Владимир Путин в субботу выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Вести.Ru 04:36
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM 23 января в 02:48
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
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Политика

Двух российских дипломатов выслали из Болгарии

Ранее прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
ТВ Центр вчера в 10:06
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Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
Общество

Жителям Подмосковья обещают, что зима придет в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует, что февраль будет холоднее января.
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Кокорин и Исламхан оказались в основе «Зенита» на матч с «Зальцбургом»

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Кровля завода обрушилась в Кузбассе

В Кемеровской области произошло частичное обрушение кровли одного из цехов вагоноремонтного завода, принадлежащего компании «Новотранс».
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
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