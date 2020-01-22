Политика
РИА НовостиЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".
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с чего всё началось
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.РИА Новости06:36
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В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе
Агентство Москва22 января в 04:17
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Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
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В Кемеровской области произошло частичное обрушение кровли одного из цехов вагоноремонтного завода, принадлежащего компании «Новотранс».
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.