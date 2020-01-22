с чего всё началось

Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".

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