Политика

CT newsCT newsЖириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Политик добавил, что Фургал все равно будет числиться в партии ЛДПР. По словам Владимира Жириновского, показатели Хабаровского края значительно улучшились после того, как Фургал сменил прошлого губернатора.
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Владимир Жириновский
Фургал был самый лучший губернатор за всю историю Хабаровского края. А мы защищали, и будем защищать наших людей и никогда его из партии не исключим. Я уверен, что это всё рассосётся, но его заставят покончить жизнь самоубийством, чтобы дело закрыть.
— Владимир ЖириновскийНациональная служба новостей 07:56

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