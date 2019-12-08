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Газета.RuЖириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.
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Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»
Sputnik Таджикистан00:58
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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