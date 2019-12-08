Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Экономика Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.

Футбол «Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.

Происшествия Сын Валерии попал в аварию под Петербургом Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Политика Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Политика Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.

Политика Адвокату студента ВШЭ Жукова пригрозили статьей за госизмену Журналист Илья Крамник прокомментировал признание адвоката Ильи Новикова, который представлял в суде интересы осужденного за экстремистские призывы студента ВШЭ Егора Жукова, в финансировании вооруженных сил Украины.

Политика В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.