Политика

Газета.RuГазета.RuЖириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.
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Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России»

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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