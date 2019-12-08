Политика

Газета.RuГазета.RuЖириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.
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Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России»

РБК01:17

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

Sputnik Таджикистан00:58

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

URA.Ruвчера в 19:23

Жириновский назвал виновных в «главном преступлении в истории России»

Известиявчера в 19:44

Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Lenta.ruвчера в 19:09

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

РИА Новостивчера в 18:20

Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

REGNUMвчера в 11:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн

СССР разорвали заговорщики-Жириновский

Вести.UZ07:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
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Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

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News.ru 10:32
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Газета.Ru 06:58
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Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

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Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Экономика

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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
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София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве

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Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

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Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
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Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
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