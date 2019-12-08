Политика
Газета.RuЖириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»
Sputnik Таджикистан00:58
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
Белорусский посол рассказал о восьми несогласованных дорожных картах
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.
Политика
Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине
США не перечислили Украине несколько миллионов долларов – менее 10 – из ранее обещанной военной помощи, заявил глава Пентагона Марк Эспер, но не указал, по какой причине это произошло и будут ли деньги предоставлены Киеву, передает ТАСС.
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Единоборства
WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Фигурное катание
Алена Косторная стала победителем Гран-при в фигурном катании
Алена Косторная, не выиграв произвольную программу, стала победительницей Гран-при среди женщин по фигурному катанию.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Общество
Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии
Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Происшествия
Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы
Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Здоровье
Врач-геронтолог назвал три правила «подготовки к старости»
Кирилл Прощаев отмечает, что в пожилом возрасте стоит регулярно проходить медосмотры. «Должна быть культура похода к доктору», — уверен он.
Авто
Появились первые фото Kia Seltos в России
Первый ДВС обеспечивает отдачу в 123 л.с. (с передним приводом) или 121 л.с. (с полным приводом) - он сочетается с шестиступенчатыми "механикой" или "автоматом", а мощность второго составляет 149 л.с. - он работает в паре с вариатором.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо»
"Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Гаджеты
Компания Intel заявила о превосходстве своих процессоров над AMD
Компания Intel сообщила о существовании превосходства собственных процессоров над разработками AMD, однако многие посчитали заявление голословным.