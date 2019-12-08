Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

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Политика Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине США не перечислили Украине несколько миллионов долларов – менее 10 – из ранее обещанной военной помощи, заявил глава Пентагона Марк Эспер, но не указал, по какой причине это произошло и будут ли деньги предоставлены Киеву, передает ТАСС.

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