Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

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