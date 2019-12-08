Политика

Газета.RuГазета.RuЖириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, подписавшие договор Ельцин, Кравчук и Шушкевич "не имели ни моральных, ни экономических оснований" для ликвидации Советского Союза.
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Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Газета.Ru07:33

Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Lenta.ruвчера в 19:09

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

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Жириновский назвал виновных в «главном преступлении в истории России»

Известиявчера в 19:44

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

URA.Ruвчера в 19:23

Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России»

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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

РИА Новостивчера в 18:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн

СССР разорвали заговорщики-Жириновский

Вести.UZ07:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
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Станислав Шушкевич
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Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
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