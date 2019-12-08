Политика
РИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Читать в источнике
Оценить51
Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Происшествия
В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек
Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома в Тюмени по улице Павла Шарова, 10А.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Авто
Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре
В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Общество
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Политика
Адвокат Егора Жукова похвастался, что спонсирует армию Украины
Адвокат студента ВШЭ Егора Жукова Илья Новиков заявил в Facebook, что направляет деньги на спонсирование Вооруженных сил Украины.
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
Футбол
«Лацио» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне
«Лацио» на своем поле обыграл «Ювентус» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Политика
В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители
Общество
Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах
Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Общество
В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Шоу-бизнес
Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Единоборства
Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы
В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.
Политика
В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Происшествия
Гостиничный комплекс горит в Подмосковье
Пожар произошел в гостиничном комплексе в Московской области, сообщили экстренные службы.