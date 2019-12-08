Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

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Происшествия Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Происшествия В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.

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