Политика
РИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну.
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Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Общество
Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
Наука
Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин
Женщины, принимавшие противозачаточные таблетки имели объём гипоталамуса на 6% меньше, чем те, которые их не принимали.
Космос
Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной
Астрономы обнаружили рекордно тяжелую черную дыру в центре галактики под названием Holm 15A.
Политика
В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией
В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Происшествия
Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Происшествия
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Наука
Ученые перечислили три этапа старения
Ученые сообщили о трех этапах старения.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Хоккей
Радулов возвращён в состав «Далласа» и тренируется во втором звене
Российский нападающий Александр Радулов возвращается в состав «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майк Хейка.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Технологии
Sony PS4 Pro была тестовым плацдармом, так что стоит готовиться к выходу PS5 Pro
Если ранее жизненный цикл поколения составлял 7-10 лет, то сейчас, когда технологии стали развиваться ещё быстрее, поколения консолей должны сменяться быстрее.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне
"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи).