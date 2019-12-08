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РИА НовостиРИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Владимир Жириновский
Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну.
— Владимир ЖириновскийРИА Новости 18:20

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Политик
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