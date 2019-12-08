Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Читать в источнике
Комментировать5
Владимир Жириновский
Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну.
— Владимир ЖириновскийРИА Новости 18:20

Подробнее о событии

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

РИА Новости18:20

Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

REGNUM11:01

Жириновский назвал виновных в «главном преступлении в истории России»

Известия19:44

Какой сегодня праздник в Таджикистане и мире: 8 декабря

Sputnik Таджикистан14:00

Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Lenta.ru19:09

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

URA.Ru19:23

Жириновский рассказал о «главном преступлении в истории России»

Аргументы и Факты19:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru вчера в 08:15
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru 17:56
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости 05 декабря в 17:05
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 05 декабря в 14:06
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия 15:52
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело вчера в 22:41
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru вчера в 03:42
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 16:02
Финансы

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс 13:10
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Об ожиданиях от встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
Мой Брянск 03:32
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 20:45
Наука

Ученые обнаружили неизвестную ранее причину рака

UfacityNews.ru 05:33
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Политика

Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:58
Здоровье

Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка

Вечерняя Москва вчера в 23:19
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Политика

МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд

Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Коммерсантъ 17:26
Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Газета.Ru 10:40
Финансы

Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады

Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
ПРАЙМ 19:15
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru 11:20
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru 13:27
Происшествия

В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека

Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
ТАСС 15:06
Хоккей

«Трактор» обыграл в гостях «Металлург»

Магнитогорский ХК «Металлург» уступил в домашнем матче «Трактору». Игра регулярного сезона КХЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
ProstoProSport 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное