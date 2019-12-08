Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

URA.Ruвчера в 19:23

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

Sputnik Таджикистан00:58

Жириновский рассказал о «главном преступлении в истории России»

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Жириновский назвал виновных в «главном преступлении в истории России»

Известиявчера в 19:44

Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России»

РБК01:17

Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Lenta.ruвчера в 19:09

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

РИА Новостивчера в 18:20
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Единоборства

WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком

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Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Музыка

Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
РБК 04:50
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета вчера в 06:41
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Политика

Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:42
Политика

Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
RT на русском 05:58
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Футбол

Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

Бомбардир.ру 04:40
Кино

Вышел трейлер фильма, где Райан Рейнольдс играет NPC из видеоигры

Матч ТВ 03:26
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Происшествия

Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье

Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Вести.Ru вчера в 04:12
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания 06 декабря в 10:51
Происшествия

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
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Единоборства

Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
REGNUM 03:58
Политика

Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 04:36
Технологии

Реальность рынка и дополненная реальность — за полгода продано всего 6000 гарнитур Magic Leap

Похоже, что стартап Magic Leap по выпуску гарнитуры дополненной реальности столкнулся с жёсткой реальностью рынка.
3DNews вчера в 09:31
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Единоборства

Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью

Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Allboxing.ru вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Пятый канал 05 декабря в 12:24
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Васко да Гама» Маррони

Bobsoccer 03:50
Космос

Началась стыковка грузового корабля Dragon с МКС

Грузовой космический корабль Dragon успешно захвачен манипулятором Международной космической станции Candarm2.
REGNUM 05:35
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Известия вчера в 16:02
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Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
RT на русском вчера в 21:06
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Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
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