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РИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»
Sputnik Таджикистан00:58
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