Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

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Музыка Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

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