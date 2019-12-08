Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России»

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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

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Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
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Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

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В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине.
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 06 декабря в 01:24
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Футбол

Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
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В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

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РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
StarHit.ru вчера в 03:30
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На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

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Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
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Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах

На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
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Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
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