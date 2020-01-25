Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
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