Политика

Наша версияНаша версияЖириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае

Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.
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с чего всё началось

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
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REGNUM22 января в 04:12
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Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
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