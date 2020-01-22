Политика
Наша версияЖириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае
Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.РИА Новости06:36
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В.Жириновский призвал депутатов Госдумы принять меры предосторожности после сообщений о коронавирусе
Агентство Москва22 января в 04:17
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