с чего всё началось

Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.

Жириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

Политика Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Общество Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Общество Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Спорт Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.

Общество Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.

Происшествия В Иране экстренно сел пассажирский самолет В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.