Политика

Lenta.ruLenta.ruЖириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада

Политик отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «наконец-то обнаружила», что из Европы в Россию поступают товары низкого качества. «Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — пишет Жириновский.
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с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter
 дал комментарий заявлению Федеральной антимонопольной службы о стиральных порошках и шоколаде.
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