с чего всё началось

Политик отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «наконец-то обнаружила», что из Европы в Россию поступают товары низкого качества. «Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — пишет Жириновский.

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Футбол Зенит — Динамо 3:0 В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.

Политика Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".

Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Политика Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продления закона об особом статусе Донбасса будет решаться после возвращения из Парижа, где 9 декабря пройдет съезд "нормандской четверки".

Религия День памяти святой великомученицы Екатерины 7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.

Наука Ученые рассказали, какой режим питания помогает похудеть Группа ученых из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Общество Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.