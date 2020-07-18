Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
Читать в источнике
Комментировать891
с чего всё началось

Хабаровчане прошли шествием по улицам города, ученые выяснили как COVID-19 поражает организм

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?
Радио Комсомольская правдавчера в 08:04

Подробнее о событии

Жириновский уверен, что Путин в понедельник подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края

Эхо Москвывчера в 22:07

«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске

Радио Комсомольская правдавчера в 07:01

Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора

Комсомольская правдавчера в 12:58

Жириновский ожидает выхода указа о врио главы Хабаровского края до 21 июля

Коммерсантъвчера в 12:23

Жириновский назвал дату назначения преемника Фургала

Lenta.ruвчера в 12:02

Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края

РБКвчера в 11:57

Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

РИА Новостивчера в 14:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК 16 июля в 22:51
1,8K
Политика

CNN: Портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из фойе Белого дома

Экономика сегодня вчера в 13:13
2
Наука

Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом

Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста 17 июля в 11:29
24
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:42
2
Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
10
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
Армия и оружие

Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном

Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна вчера в 07:39
6
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05
58
Единоборства

Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
5,2K
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Интерфакс вчера в 22:50
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
170
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
96
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
1,1K
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
897
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 22:39
5
Авто

Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике

По информации источника, решение о прекращении производства было принято в связи с новой программой, нацеленной на оптимизацию расходов.
Лезги газет вчера в 06:03
6
Единоборства

Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова

ProstoProSport вчера в 12:37
Общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

РБК вчера в 22:26
Культура

Никита Джигурда сделал $1 млн на бирже. Вложился в Facebook «на дне»

РБК вчера в 07:26
Происшествия

В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке

В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.
ИА Новороссия вчера в 15:42
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa вчера в 02:17
58
Здоровье

Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса

Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая.
ToDay News Ufa вчера в 14:44
8
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
447
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
45
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
352
Политика

Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта

Евросоюз может ввести ответные санкции против США после введения ограничений Вашинтоном в отношении стран-участников «Северного потока — 2». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
Пятый канал вчера в 22:25
Армия и оружие

На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий

Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк 17 июля в 03:56
10
Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Lenta.ru вчера в 00:20
227
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное