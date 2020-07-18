Политика
RT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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с чего всё началось
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правдавчера в 08:04
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«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
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CNN: Портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из фойе Белого дома
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Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста 17 июля в 11:29
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
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Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
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ИА Красная Весна вчера в 07:39
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05
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Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
РИА Новости вчера в 22:32
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
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Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
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Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 22:39
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Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
По информации источника, решение о прекращении производства было принято в связи с новой программой, нацеленной на оптимизацию расходов.
Лезги газет вчера в 06:03
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Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport вчера в 12:37
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Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
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В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке
В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.
ИА Новороссия вчера в 15:42
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МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Здоровье
Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса
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Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта
Евросоюз может ввести ответные санкции против США после введения ограничений Вашинтоном в отношении стран-участников «Северного потока — 2». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
Пятый канал вчера в 22:25
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк 17 июля в 03:56
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В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Lenta.ru вчера в 00:20