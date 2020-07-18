Политика
RT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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с чего всё началось
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правда08:04
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Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора
Комсомольская правда12:58
«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске
Радио Комсомольская правда07:01
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Футбол
Рамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировал
Metaratings 17:28
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv вчера в 13:40
Общество
Собянин понадеялся отметить День города в Москве по расписанию
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что День города в сентябре будет первым фестивалем, который удастся отпраздновать в столице после пандемии коронавируса.
Мослента 12:26
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 00:35
Единоборства
Царукян считается фаворитом в бою против Рамоса на UFC Fight Night
19 июля состоится UFC Fight Night: Каттар vs Игге, ивент пройдет в комплексе «Бойцовский остров» на острове Яс, который находится неподалёку от Абу-Даби.
Metaratings вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Охотницы за богачами нацелились на Харламова
Рамблер 13:11
Футбол
Кафельников предрек «Спартаку» поражение в матче с «Зенитом»
Бывший теннисист и давний болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников предрек красно-белым поражение в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом».
АБН 12:11
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 02:07
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
Космос
«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Секрет фирмы 11:12
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Технологии
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK 10:58
Авто
В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC
Автоновости дня 15:20