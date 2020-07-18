Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.

Общество Собянин понадеялся отметить День города в Москве по расписанию Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что День города в сентябре будет первым фестивалем, который удастся отпраздновать в столице после пандемии коронавируса. 12

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. 397

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 96

Наука Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. 24

Единоборства Царукян считается фаворитом в бою против Рамоса на UFC Fight Night 19 июля состоится UFC Fight Night: Каттар vs Игге, ивент пройдет в комплексе «Бойцовский остров» на острове Яс, который находится неподалёку от Абу-Даби.

Футбол Кафельников предрек «Спартаку» поражение в матче с «Зенитом» Бывший теннисист и давний болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников предрек красно-белым поражение в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом».

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу. 530

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 8

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 108

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K

Космос «Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска «Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска. 22

Футбол «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.