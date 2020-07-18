Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.

Происшествия Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".

Футбол «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

Общество Эксперт рассказал, когда вакцину от COVID-19 протестируют на детях Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа. 36

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

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Здоровье Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая. 14