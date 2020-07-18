Политика
RT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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с чего всё началось
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правдавчера в 08:04
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«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске
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Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
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Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
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Общество
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В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 17 июля в 04:58
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском вчера в 10:18
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Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
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Общество
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Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
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Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
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40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
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Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
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Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
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Актриса «Убойной силы» Макарова умерла на 46 году жизни
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