Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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