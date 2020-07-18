Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,9K

Политика Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.

Общество В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити» Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 1,4K

Происшествия Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. 11

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 103

Здоровье 102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки За весь период из медицинских учреждений в связи с выздоровлением выписали 8874 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, включая 129 человек за сутки. 1,5K

Политика В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 58

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Политика The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. 421

Общество Игроки поставили Ghost of Tsushima 9,2 балла из 10 На момент публикации User Score игры составляет 9,2 балла из 10. Оценка основана на 2494 отзывах игроков на Metacritic.

Общество В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. 3

Политика Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии. 74

Политика СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку» Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider. 3

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 367

Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых. 461

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 11

Происшествия Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".

Футбол «Лидс» занял первое место в Чемпионшипе «Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).