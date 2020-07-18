Политика
RT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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с чего всё началось
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правдавчера в 08:04
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Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора
Комсомольская правдавчера в 12:58
«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске
Радио Комсомольская правдавчера в 07:01
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Политика
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Происшествия
Во Владивостоке задержали трех участников шествия в поддержку Фургала
Во Владивостоке полиция задержала трех человек на акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Дождь 05:15
Общество
В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:51
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
За весь период из медицинских учреждений в связи с выздоровлением выписали 8874 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, включая 129 человек за сутки.
Evo-rus.com вчера в 08:25
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Футбол
Малафеев рассказал о переходе Оздоева в «Зенит»
Газета.Ru 04:13
Здоровье
Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом
Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело вчера в 13:46
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Общество
Игроки поставили Ghost of Tsushima 9,2 балла из 10
На момент публикации User Score игры составляет 9,2 балла из 10. Оценка основана на 2494 отзывах игроков на Metacritic.
Cyber.sports.ru 05:40
Общество
В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:44
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики
Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии.
Российская газета вчера в 13:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru вчера в 09:55
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59