Политика
RT на русскомЖириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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с чего всё началось
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?Радио Комсомольская правдавчера в 08:04
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Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора
Комсомольская правдавчера в 12:58
«Мы не хотим, чтобы там были партийные знамена»: Жириновский высказался о митингах в Хабаровске
Радио Комсомольская правдавчера в 07:01
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Наука
Ученые рассказали о возникновении нового океана
Газета.Ru 02:19
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
Футбол
Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 09:50
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Происшествия
Под Волгоградом собачница набросилась на женщину из-за замечания
Животное стало вести себя агрессивно, потерпевшая сделала замечание ее хозяйке и потребовала увести собаку подальше от людей.
РИАЦ 01:10
Происшествия
Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:19
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Хоккей
КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на следующей неделе утвердит состав участников сезона-2020/21, после чего состоится презентация календаря.
ТАСС Спорт 02:42
Политика
Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине
Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании.
Интерфакс 01:47
Автоспорт
Глава ФИА заявил, что скоро Михаэля Шумахера увидит весь мир
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт намекнул, что в состоянии семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера наметился прогресс.
Вести.Ru 02:08
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 17 июля в 04:23
Общество
В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Известия вчера в 20:28