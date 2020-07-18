Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна Понравилась программа?

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.

Общество Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей. 5,3K

Общество Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция. 14

Футбол Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".

Политика Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета. 70

Общество На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».

Единоборства Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.

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Футбол «Спартак» вылетел на матч против «Зенита» Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter. 1

Хоккей КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на следующей неделе утвердит состав участников сезона-2020/21, после чего состоится презентация календаря.

Политика Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании. 17

Автоспорт Глава ФИА заявил, что скоро Михаэля Шумахера увидит весь мир Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт намекнул, что в состоянии семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера наметился прогресс.

Происшествия В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147 Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе. 766

Наука В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. 4