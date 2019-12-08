Политика

REGNUMREGNUMЖириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России»

РБК01:17

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

Sputnik Таджикистан00:58

Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

REGNUMвчера в 11:01

Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

URA.Ruвчера в 19:23

Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Lenta.ruвчера в 19:09

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

РИА Новостивчера в 18:20

Жириновский назвал виновных в «главном преступлении в истории России»

Известиявчера в 19:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

РБК 02:29
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Газета.Ru 01:35
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Известия вчера в 20:27
Происшествия

Брат убитого в Екатеринбурге мальчика помещён в психбольницу

Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице.
REGNUM вчера в 23:19
Общество

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Lenta.ru 02:26
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей вчера в 07:16
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Происшествия

ГИБДД подтвердила гибель одного ребёнка на переходе в Зеленограде

Говорит Москва 05 декабря в 12:29
Наука

Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

Российская газета 06 декабря в 07:06
Шоу-бизнес

Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
OAnews вчера в 09:36
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс 06 декабря в 15:38
Происшествия

Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе

Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
REGNUM вчера в 17:33
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Политика

Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
RuNews24.ru 06 декабря в 11:51
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре

В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
ГЛАС.RU вчера в 12:41
Культура

В Гамбурге с аншлагом прошел концерт «Солистов Москвы»

В Гамбурге прошел концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Культуромания 02:26
Политика

Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ

Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
ИА Новороссия вчера в 07:00
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru вчера в 13:27
Общество

Макс Покровский высказался о деградации российской нации

Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
OAnews 06 декабря в 12:21
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Известия вчера в 07:55
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости вчера в 07:36
Энергетика

Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем

Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
РИА Новости 00:00
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Вести.Ru вчера в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное