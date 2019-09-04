Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЖириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады. По словам политика, депутатская неприкосновенность является великим достижением всего человечества.
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Жириновский назвал действия Зеленского началом жуткого развала Украины

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Царьградвчера в 22:32

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны

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Московский Комсомолецвчера в 21:55

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РЕН ТВвчера в 21:55

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны

РИА Новостивчера в 20:56
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Заключено соглашение о создании курорта на Камчатке на 39 млрд рублей

Соглашение о создании курорта на Камчатке стоимостью 39,2 млрд руб. заключено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).
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Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Политика

Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной

Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Происшествия

Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Политика

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Армия и оружие

Болгарский журналист раскрыла каналы поставки оружия в Сирию и Йемен через американские компании

RT на русском 06:55
Происшествия

В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей

Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
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Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

RT на русском 01:23
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика

Президент Словении предложил дать «особый статус» Украине в ЕС

Президент Словении Борут Пахор предложил дать Украине "особый статус" в ЕС.
Газета.Ru 06:04
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Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Финансы

Сбербанк: решение по долгу Utair может быть найдено до конца года

Переговоры по поводу долгов Utair перед Сбербанком продолжаются. К общему знаменателю авиаперевозчик и банк должны прийти до конца года.
ФедералПресс 01:28
Авто

«АвтоВАЗ» увеличил в августе продажи в России на 4,6%

"За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 тыс. 684 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%", - говорится в сообщении компании.
ТАСС 06:24
Армия и оружие

Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Экономика

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Происшествия

По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело

В Архангельске следственные органы СКР возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Теннис

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв Вавринку

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку.
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Баскетбол

ФИБА представила превью матча Россия – Аргентина

ФИБА представила превью матча Россия – Аргентина.
Sports.ru вчера в 07:16
Происшествия

Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста

В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».
Медиазона 04:58
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В Сочи мужчину, больного раком, выселили на улицу

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С. Уильямс поделилась ожиданиями от полуфинала US Open

Sport.ru 05:58
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Транспорт

Вагоны с идентификацией пассажиров по лицу появятся в РФ

В ближайшие полтора года в России появятся вагоны, идентифицирующие пассажиров по лицу.
Профиль 06:54
Происшествия

Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
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Неймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»

Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его. Ранее он выразил желание покинуть французский клуб.
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Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Политика

Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
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