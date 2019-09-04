Политика
Rambler News ServiceЖириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады. По словам политика, депутатская неприкосновенность является великим достижением всего человечества.
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Жириновский выразил благодарность властям Украины за «развал» государства
Московский Комсомолецвчера в 21:55
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о страхе потерять роль Бэтмена: «Когда случилась утечка, я был в ярости»
В интервью изданию Variety актер рассказал о том, как получил заветную роль, но чуть ее не потерял еще до начала кинопроб.
Popcornnews.ru 03:02
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Пелагея вслед за Климовой облачилась в платье винного цвета
Ранее в платье винного оттенка на съемочной площадке четвертого сезона ленты «По законам военного времени» появлялась экс-супруга Гелы Месхи — 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма 03:31
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Политика
Минздрав предложил создать единую базу выявления биологических рисков
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что считает необходимым создание единого мониторинга для раннего выявления биологических рисков.
iReactor 03:23
Политика
Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»
Rusvesna.su 02 сентября в 19:04
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Кино
Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине
ТАСС вчера в 07:56
Армия и оружие
ДНР объявила об обстреле Горловки со стороны украинских силовиков
Уточняется, что со стороны украинских силовиков была выпущена 21 мина калибром 120 и 82 миллиметра утром с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск).
Московский Комсомолец 01:32
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Гаджеты
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 02:59
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Технологии
Китай готов к сотрудничеству с Россией по проектам клонирования животных
Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак.
Будущее России. Национальные проекты 00:32
Экономика
Пенсионный фонд объяснил идею изменения выплат накопительной пенсии
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что ПФР предложил изменить механизм определения выплаты накопительной части пенсии.
Rambler News Service 02 сентября в 04:07
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Происшествия
Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
Прокуратура напоминает, что в августе постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
РИА Новости 03:19
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Политика
Украина отменила депутатскую неприкосновенность
В июне прошлого года экс-президент Украины Порошенко поторопил раду с отменой депутатской неприкосновенности на Украине.
ИА Новороссия вчера в 05:15
Здоровье
В Югре ребенку предоставят не зарегистрированные в России лекарства
Родителям удалось отстоять право ребенка на препараты, несмотря на то, что ранее суд уже отказал им в предоставлении лекарств за счет окружного бюджета.
ФедералПресс 03:16