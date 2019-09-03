Политика
ИзвестияЖириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны. Об этом он заявил во вторник, 3 сентября, в эфире телеканала «Россия 1», комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Жириновский выразил благодарность властям Украины за «развал» государства
Московский Комсомолецвчера в 21:55
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Здоровье
Сосудистые центры Краснодарского края получат новое оборудование
Россия.Кубань 00:39
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Общество
Житель Иркутска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
Житель Иркутска выиграл чуть более 3,5 миллионов рублей в лотерею.
Tkgorod.ru вчера в 23:36
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Авто
Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера
Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.
32CARS.ru вчера в 06:17
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Политика
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
Известия 01 сентября в 13:55
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ
Сильная давка произошла во время запуска промоакции в одном из торговых центров китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате 16 человек пострадали и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, следует из заявления управления общественной безопасности городского округа Бачжун.
РИА Новости 00:41
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Экономика
Эксперты из Азии выступили за привлечение инвестиций на Дальний Восток
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков анонсировал подписание 15 соглашений на 46 млрд рублей в рамках ВЭФ-2019.
REGNUM 00:55
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Происшествия
Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Футбол
Клубы РПЛ потратили этим летом €234,8 млн
По итогам летних трансферов клубы РПЛ потратили €234,8 млн, что стало самым высоким показателем с сезона-2013/14.
Metaratings вчера в 06:06
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Гаджеты
«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия вчера в 11:16
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
RT на русском вчера в 16:39