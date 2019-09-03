Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны. Об этом он заявил во вторник, 3 сентября, в эфире телеканала «Россия 1», комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады.

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны

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