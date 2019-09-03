Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны

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