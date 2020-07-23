Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. Об этом он заявил в эфире в Instagram. По словам Жириновского, в процессе над Сергеем Фургалом возможны два сценария.В источнике
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