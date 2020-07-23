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РИА Новости
РИА Новости

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. Об этом он заявил в эфире в Instagram. По словам Жириновского, в процессе над Сергеем Фургалом возможны два сценария.В источнике
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РИА Новости

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

РИА Новости10:07
Коммерсантъ

Жириновский обещал добиться помилования Фургала

Коммерсантъ09:22
Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования Сергея Фургала

Эхо Москвы09:31
Царьград

Хороший и… хороший сценарий для Фургала: Жириновский заговорил о помиловании

Царьград09:24
Московский Комсомолец

Жириновский рассказал о будущем Фургала

Московский Комсомолец09:53
URA.Ru

Жириновский будет добиваться помилования Фургала. Он обещает встать на колени перед хабаровчанами

URA.Ru09:17
Интерфакс

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Интерфакс08:47
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Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

По сообщению ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева, Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии.
RuNews24.ruвчера в 09:12
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новостивчера в 05:56
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Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон

Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM10:16
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Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM10:15
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Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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