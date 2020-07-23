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РИА Новости
РИА Новости

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам. "Но мы добьемся, обещаю вам это, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", — заявил Жириновский.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
Интерфакс08:47
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РБК

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента

РБК11:19
URA.Ru

Жириновский будет добиваться помилования Фургала. Он обещает встать на колени перед хабаровчанами

URA.Ru09:17
Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования Сергея Фургала

Эхо Москвы09:31
Царьград

Хороший и… хороший сценарий для Фургала: Жириновский заговорил о помиловании

Царьград09:24
Коммерсантъ

Жириновский обещал добиться помилования Фургала

Коммерсантъ09:22
РИА Новости

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

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Интерфакс

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

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