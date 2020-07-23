Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
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Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам. "Но мы добьемся, обещаю вам это, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", — заявил Жириновский.В источнике
С чего всё началось
Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
Интерфакс08:47
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