Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам. "Но мы добьемся, обещаю вам это, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", — заявил Жириновский.