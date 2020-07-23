Политика
РБКЖириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. Об этом Жириновский сказал в прямом эфире в Instagram.
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Футбол
Медведев заявил о нежелании «Зенита» работать с судьями
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе арбитров РПЛ. Об этом информирует Metaratings.
ProstoProSport 10:38
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Агентство Bloomberg провело опрос среди аналитиков, и оказалось, что они предполагали, что запасы нефти сократятся на 2,2 млн баррелей.
Evo-rus.com 09:10
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Футбол
«Химки» и «Ротор» сменят «Крылья Советов» и «Оренбург» в РПЛ
«Химки» и «Ротор» официально стали участниками Премьер-Лиги. Они сменят вылетевшие в ФНЛ «Крылья Советов» и «Оренбург», соответственно.
ProstoProSport 10:06
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации
Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации.
РБК 08:32
Автоспорт
В команде Квята в «Формуле-1» объяснили игнорирование россиянина
Lenta.ru 21 июля в 04:06
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com вчера в 01:35
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Киберспорт
Игроки Apex Legends в Steam получат бонусы в стиле Portal и Half-Life
Пользователи получат сразу три виртуальных брелока: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, Октейна с хедкрабом из Half-Life и Ваттсон с кубом-компаньоном из Portal.
Игромания.ру 10:01
Киберспорт
На Xbox Series X выйдет бесплатный шутер ExoMecha
Разработчик TwistedRed анонсировал ExoMecha – это условно-бесплатный онлайн-шутер от первого лица.
Чемпионат 11:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Футбол
«Ювентус» сегодня может оформить чемпионство в Италии
Туринский «Ювентус» может сегодня в очередной раз стать чемпионом Италии, досрочно завоевав этот титул.
BetOn 00:38
Происшествия
Собчак просит возбудить дело о насилии в Среднеуральском монастыре
Уральский меридиан 09:49
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36