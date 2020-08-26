Adidas показал обновленную форму сборной России для Евро-2020

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — сообщили в пресс-службе Adidas, который являлется техническим спонсором национальной команды.