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SM News
SM News

Жириновский попросил Путина о домашнем аресте для Фургала

Депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
 политик в эфире телеканала «Россия 24».
News.ruвчера в 08:33
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Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо президенту Путину

Эхо Москвывчера в 08:36
News.ru

Жириновский предложил поместить Фургала под домашний арест в Хабаровске

News.ruвчера в 08:33
Znak.com

Жириновский просит Путина перевести Фургала под домашний арест, чтобы успокоить митинги

Znak.comвчера в 08:17
РИА Новости

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

РИА Новостивчера в 08:25
URA.Ru

Жириновский написал Путину письмо по поводу судьбы Фургала

URA.Ruвчера в 08:24
Хабаров.today

Жириновский написал письмо Путину с просьбой перевести Фургала под домашний арест

Хабаров.todayвчера в 08:29
Московский Комсомолец

Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск

Московский Комсомолецвчера в 07:48

Белоруссия и Казахстан захотели торговать с Россией по-своему

Сразу две страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссия и Казахстан — захотели добиться корректировки правил участия в российских госзакупках, чтобы иметь возможность торговать с Москвой по-своему, пишет «Коммерсантъ».
Белоруссия и Казахстан захотели торговать с Россией по-своему
Lenta.ru02:33

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русском21:10
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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Ротор — Спартак 0:1

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" – 1:0. Единственный мяч в стане победителей забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
Вести.Ruвчера в 13:25
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Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спорт25 августа в 11:43
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Adidas показал обновленную форму сборной России для Евро-2020

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — сообщили в пресс-службе Adidas, который являлется техническим спонсором национальной команды.
Sport24.ru02:26