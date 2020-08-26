Жириновский попросил Путина о домашнем аресте для Фургала
Смотрите также
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Россия ответила на расширение санкций США
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
политик в эфире телеканала «Россия 24».
Подробнее о событии
Жириновский написал письмо Путину с просьбой перевести Фургала под домашний арест
Хабаров.todayвчера в 08:29
Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск
Московский Комсомолецвчера в 07:48