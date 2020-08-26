Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
SM News
SM News

Жириновский попросил Путина о домашнем аресте для Фургала

Депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
 политик в эфире телеканала «Россия 24».
News.ru08:33
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо президенту Путину

Эхо Москвы08:36
URA.Ru

Жириновский написал Путину письмо по поводу судьбы Фургала

URA.Ru08:24
Хабаров.today

Жириновский написал письмо Путину с просьбой перевести Фургала под домашний арест

Хабаров.today08:29
РИА Новости

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

РИА Новости08:25
News.ru

Жириновский предложил поместить Фургала под домашний арест в Хабаровске

News.ru08:33
Znak.com

Жириновский просит Путина перевести Фургала под домашний арест, чтобы успокоить митинги

Znak.com08:17
Московский Комсомолец

Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск

Московский Комсомолец07:48

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомости16:01
39

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
146

Вышел новый геймплей ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

Независимый разработчик Ivan Sorce на своём канале в YouTube опубликовал два новых геймплейных ролика неофициального ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, созданного на движке Unreal Engine 4. В первом ролике можно увидеть обновлённое небо, а также программную технику Parallax occlusion mapping на примере стены.
Чемпионат16:08
4

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
935

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
65

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
2,2K

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
1,2K