Жириновский попросил Путина о домашнем аресте для Фургала
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Депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
политик в эфире телеканала «Россия 24».
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Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск
Московский Комсомолец07:48