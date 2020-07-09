Политика
ИжевскИнфо.РУЖириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Фракция ЛДПР может в полном составе покинуть Госдуму в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского.
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За минувшие сутки в России выявили 6 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 713 936.
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РБК 03:09
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Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
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Капитан ФСБ получила три года условно за разглашение гостайны
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RuNews24.ru вчера в 23:41
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
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Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
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Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
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Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
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Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек
Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля.
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Экс-депутат Верховной рады раскритиковал закон о госязыке Украины
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Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией
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