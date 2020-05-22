Общество

Газета.RuГазета.RuЖириновский предлагает продать «мумию» Ленина

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.
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Жириновский предложил продать мумию Ленина

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Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок

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