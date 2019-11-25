Политика
Вести.RuЖириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
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Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет. Этот законопроект специально вносится сейчас, чтобы отвлечь внимание населения от более острых проблем. Не думаю, что наша фракция его поддержит.
— Николай Коломейцев, российский политикГазета.Ru 02:57
с чего всё началось
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.Известиявчера в 16:01
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