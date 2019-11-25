Политика

Газета.RuГазета.RuЖириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
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Дмитрий Песков
Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Государственную Думу, начнется экспертная проработка. И только потом будет сформирована конкретная позиция.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПетербургский дневник 07:27
с чего всё началось

Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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