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РИА Новости
РИА Новости

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
 политик в эфире телеканала «Россия 24».
News.ruвчера в 08:33
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо президенту Путину

Эхо Москвывчера в 08:36
URA.Ru

Жириновский написал Путину письмо по поводу судьбы Фургала

URA.Ruвчера в 08:24
Хабаров.today

Жириновский написал письмо Путину с просьбой перевести Фургала под домашний арест

Хабаров.todayвчера в 08:29
РИА Новости

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

РИА Новостивчера в 08:25
News.ru

Жириновский предложил поместить Фургала под домашний арест в Хабаровске

News.ruвчера в 08:33
Znak.com

Жириновский просит Путина перевести Фургала под домашний арест, чтобы успокоить митинги

Znak.comвчера в 08:17
Московский Комсомолец

Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск

Московский Комсомолецвчера в 07:48

Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUMвчера в 04:01
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«Мечел» первым среди горнодобывающих компаний привлек льготный кредит

«Мечел» первым среди горнодобывающих компаний привлек льготный кредит «Мечел» стал первой крупной горно-металлургической компанией, которая как системообразующее предприятие воспользовалась возможностью привлечь субсидируемые кредиты.
Коммерсантъ18:23

Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Осенью 2020 года автомобилистов ждет много изменений: это регистрация в МФЦ, возврат ТО и новый ПТС.Как сообщает Ufanotes.ru, с 1 сентября заканчивает свое действие отмена обязательств по прохождению техосмотра для оформления страховки на машину.
Уфимские Заметки25 августа в 01:28
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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