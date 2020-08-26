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РИА Новости
РИА Новости

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
 политик в эфире телеканала «Россия 24».
News.ru08:33
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Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо президенту Путину

Эхо Москвы08:36
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Жириновский предложил поместить Фургала под домашний арест в Хабаровске

News.ru08:33
Московский Комсомолец

Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск

Московский Комсомолец07:48
РИА Новости

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

РИА Новости08:25
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Жириновский написал Путину письмо по поводу судьбы Фургала

URA.Ru08:24
Znak.com

Жириновский просит Путина перевести Фургала под домашний арест, чтобы успокоить митинги

Znak.com08:17
Хабаров.today

Жириновский написал письмо Путину с просьбой перевести Фургала под домашний арест

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Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
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Газета.Ru12:46
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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