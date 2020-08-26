Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.