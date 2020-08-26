Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.В источнике
С чего всё началось
Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал
политик в эфире телеканала «Россия 24».
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Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск
Московский Комсомолец07:48