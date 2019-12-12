Политика
РИА НовостиЖириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем. "Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение", - сказал лидер ЛДПР.
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Жириновский посоветовал Путину сделать новогодние праздники по 2 января
Московский Комсомолецвчера в 17:08
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В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.