Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем. "Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение", - сказал лидер ЛДПР.
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Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

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Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

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URA.Ruвчера в 15:47

Жириновский предложил Путину сократить праздники с 31 декабря по 2 января

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В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
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